На Урале поймали сбежавших из психбольницы пациентов

Правоохранители обнаружили пациентов психбольницы города Первоуральска (Свердловская область), которые сбежали из лечебницы 8 сентября.
Как сообщается на сайте регионального управления МВД, 8 сентября в полицию Первоуральска поступило сообщение о побеге группы пациентов психиатрической клиники. Палаты самовольно покинули 6 человек в возрасте от 18 до 36 лет. Троих из них задержали в тот же день, остальных начали искать.
Накануне утром на улице Вайнера сотрудники ППС обнаружили еще одного беглеца и доставили в больницу. Его товарища в стационар вернули родственники. Последнего, как оказалось, из психбольницы уже выписали, поэтому его поиски прекращены.
Накануне утром на улице Вайнера сотрудники ППС обнаружили еще одного беглеца и доставили в больницу. Его товарища в стационар вернули родственники. Последнего, как оказалось, из психбольницы уже выписали, поэтому его поиски прекращены.
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