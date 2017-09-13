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  • 13.09, 11:20
    Депутаты Госдумы после каникул возвращаются на рабочие места. Госдума, депутаты, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДепутаты Госдумы после каникул возвращаются на рабочие места

    Депутаты Госдумы после каникул возвращаются на рабочие места

    1 комментарий
    Депутаты Госдумы после каникул возвращаются на рабочие места

    Депутаты Госдумы после каникул возвращаются на рабочие места

    Депутаты Госдумы после каникул возвращаются на рабочие места

      В нижней палате российского парламента стартует осенняя сессия. Депутаты вернулись после летних каникул и готовы приступить к работе. Только в этом месяце им предстоит рассмотреть почти 200 законопроектов, позже они сосредоточатся на принятии бюджета.

      Первое пленарное заседание осенней сессии откроет спикер Вячеслав Володин. В своем выступлении он обозначит приоритеты и основные направления работы в новом парламентском сезоне.

      В рамках «правительственного часа» депутаты заслушают министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва. Он сообщит о ходе уборочных сельскохозяйственных работ и представит доклад о реализации в минувшем году госпрограммы развития сельского хозяйства.

      Также сегодня нижняя палата обсудит примерную программу законопроектной работы на сессию и сформирует календарь рассмотрения вопросов на сентябрь. Подробности — в материале корреспондента НТВ Романа Соболя.

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