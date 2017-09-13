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  • 13.09, 08:18

    В Улан-Удэ сгорела крыша многоквартирного дома

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    • Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия
    В <nobr>Улан-Удэ</nobr> сгорела крыша многоквартирного дома

    В Улан-Удэ сгорела крыша многоквартирного дома

    В <nobr>Улан-Удэ</nobr> сгорела крыша многоквартирного дома
  • Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия

    • Более 70 жильцов сгоревшего в Улан-Удэ дома направили в пункт временного размещения.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Республике Бурятия: «Информация о пожаре поступила около четырех часов ночи. На место выехали 10 единиц пожарной техники. Спустя три часа возгорание было полностью ликвидировано. В результате пожара сгорела кровля на площади 400 квадратных метров. Всего из задымленного дома были эвакуированы 72 человека, в том числе 15 детей».

    Эвакуированных жильцов еще ночью разместили в местной школе, а позже перевезли в детский лагерь, пишет ТАСС. В настоящее время специалисты устанавливают, что стало причиной пожара. Ведется расследование.

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