В Улан-Удэ сгорела крыша многоквартирного дома

Более 70 жильцов сгоревшего в
Улан-Удэ дома направили в пункт временного размещения.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Республике Бурятия: «Информация о пожаре поступила около четырех часов ночи. На место выехали 10 единиц пожарной техники. Спустя три часа возгорание было полностью ликвидировано. В результате пожара сгорела кровля на площади 400 квадратных метров. Всего из задымленного дома были эвакуированы 72 человека, в том числе 15 детей».
Эвакуированных жильцов еще ночью разместили в местной школе, а позже перевезли в детский лагерь, пишет ТАСС. В настоящее время специалисты устанавливают, что стало причиной пожара. Ведется расследование.
Эвакуированных жильцов еще ночью разместили в местной школе, а позже перевезли в детский лагерь, пишет ТАСС. В настоящее время специалисты устанавливают, что стало причиной пожара. Ведется расследование.
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