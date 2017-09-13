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  • 13.09, 08:18
    «Союз» с новым экипажем пристыковался к МКС. Байконур, МКС, НАСА, Роскосмос, космос, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Союз» с новым экипажем пристыковался к МКС

    «Союз» с новым экипажем пристыковался к МКС

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    • Фото: @NASA / twitter.com
    «Союз» с новым экипажем пристыковался к МКС

    «Союз» с новым экипажем пристыковался к МКС

    «Союз» с новым экипажем пристыковался к МКС
    • Фото: @NASA / twitter.com

      • К Международной космической станции пристыковался корабль «Союз МС-06» с новой экспедицией. В ее состав вошли командир корабля, россиянин Александр Мисуркин, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

      Стыковка прошла в автоматическом режиме, сейчас идет проверка герметичности, после чего откроют люки и команда присоединится к нынешнему экипажу МКС.

      Новая миссия продлится почти полгода. За это время экипажу предстоит выполнить около 200 экспериментов, в том числе на внешней поверхности МКС поискать загадочные микроорганизмы, которые выживают в убийственных условиях полного вакуума, при мощной радиации и перепаде температур от минус 100 до плюс 100 градусов.

      смотреть«Союз» с новым экипажем
      «Союз» с новым экипажем
      Ракета с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-06» стартовала с площадки №1 космодрома Байконур. Путь до станции занял 6 часов. Ранее были опасения, что запуску может помешать серия сильнейших вспышек на солнце, но в итоге отправку экипажа решили не переносить.

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