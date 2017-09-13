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  • 13.09, 09:49
    Стройматериалы доставят из России в Сирию для восстановления разрушенных районов. Сирия, армия и флот РФ, гуманитарная помощь, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтройматериалы доставят из России в Сирию для восстановления разрушенных районов

    Стройматериалы доставят из России в Сирию для восстановления разрушенных районов

    10 комментариев
    Стройматериалы доставят из России в Сирию для восстановления разрушенных районов

    Стройматериалы доставят из России в Сирию для восстановления разрушенных районов

    Стройматериалы доставят из России в Сирию для восстановления разрушенных районов

      Россия поможет Сирии как можно скорее вернуться к мирной жизни и восстановить инфраструктуру освобожденных от террористов районов.

      Минобороны РФ направит в САР стройматериалы и спецтехнику для ремонтных работ. В первую очередь в порядок приведут больницы, школы и системы электроснабжения и связи.

      Железнодорожные составы с бульдозерами, экскаваторами и кранами, а также тысячами тонн стройматериалов уже прибывают в порт Новороссийска. Оттуда в ближайшее время все это доставят в населенные пункты Сирии.

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