Стройматериалы доставят из России в Сирию для восстановления разрушенных районов

Россия поможет Сирии как можно скорее вернуться к мирной жизни и восстановить инфраструктуру освобожденных от террористов районов.

Минобороны РФ направит в САР стройматериалы и спецтехнику для ремонтных работ. В первую очередь в порядок приведут больницы, школы и системы электроснабжения и связи.



Железнодорожные составы с бульдозерами, экскаваторами и кранами, а также тысячами тонн стройматериалов уже прибывают в порт Новороссийска. Оттуда в ближайшее время все это доставят в населенные пункты Сирии.