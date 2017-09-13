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  • 13.09, 06:47
    В Петербурге неуправляемая иномарка сбила на остановке трех пешеходов. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге неуправляемая иномарка сбила на остановке трех пешеходов

    В Петербурге неуправляемая иномарка сбила на остановке трех пешеходов

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    В Петербурге неуправляемая иномарка сбила на остановке трех пешеходов

    В Петербурге неуправляемая иномарка сбила на остановке трех пешеходов

    В Петербурге неуправляемая иномарка сбила на остановке трех пешеходов

      Правоохранители Северной столицы выясняют обстоятельства аварии, которая произошла в Кировском районе города.

      На пересечении улицы Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов автомобиль Volkswagen Polo выскочил на остановку, где стояли люди. Тяжелые ранения получили две женщины и мужчина. Сообщается, что одна из пострадавших беременна.

      На место ДТП немедленно прибыли все экстренные службы города. Следователи выясняют, почему водитель потерял управление.

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