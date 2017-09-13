В Петербурге неуправляемая иномарка сбила на остановке трех пешеходов

Правоохранители Северной столицы выясняют обстоятельства аварии, которая произошла в Кировском районе города.

На пересечении улицы Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов автомобиль Volkswagen Polo выскочил на остановку, где стояли люди. Тяжелые ранения получили две женщины и мужчина. Сообщается, что одна из пострадавших беременна.



На место ДТП немедленно прибыли все экстренные службы города. Следователи выясняют, почему водитель потерял управление.