В Петербурге неуправляемая иномарка сбила на остановке трех пешеходов

Правоохранители Северной столицы выясняют обстоятельства аварии, которая произошла в Кировском районе города.
На пересечении улицы Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов автомобиль Volkswagen Polo выскочил на остановку, где стояли люди. Тяжелые ранения получили две женщины и мужчина. Сообщается, что одна из пострадавших беременна.
На место ДТП немедленно прибыли все экстренные службы города. Следователи выясняют, почему водитель потерял управление.
На место ДТП немедленно прибыли все экстренные службы города. Следователи выясняют, почему водитель потерял управление.
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