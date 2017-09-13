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  • 13.09, 06:47

    Авиасообщение между Москвой и Гаваной восстановлено после урагана «Ирма»

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    Авиасообщение между Москвой и Гаваной восстановлено после урагана «Ирма»

    Авиасообщение между Москвой и Гаваной восстановлено после урагана «Ирма»

    Российская компания «Аэрофлот» возобновила во вторник отложенные из-за урагана «Ирма» рейсы между Москвой и Гаваной.

    По сведениям ТАСС, первый после открытия международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти авиарейс из России приземлился в 22:27 вторника по московскому времени. Борт прибыл с небольшим опозданием, поскольку для вывоза пассажиров был отправлен более вместительный лайнер, чем обычно, и ему пришлось делать посадку в Осло для дозаправки.

    Ожидается, что с 13 сентября рейсы из Москвы в Гавану и из Гаваны в Москву будут осуществляться по обычному расписанию.

    В компании «Аэрофлот» напоминают, что ежедневные рейсы из столицы России на Кубу и обратно не осуществлялись с 9 сентября из-за бушующего в регионе урагана «Ирма» и его последствий.

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