Авиасообщение между Москвой и Гаваной восстановлено после урагана «Ирма»

Российская компания «Аэрофлот» возобновила во вторник отложенные
из-за урагана «Ирма» рейсы между Москвой и Гаваной.
По сведениям ТАСС, первый после открытия международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти авиарейс из России приземлился в 22:27 вторника по московскому времени. Борт прибыл с небольшим опозданием, поскольку для вывоза пассажиров был отправлен более вместительный лайнер, чем обычно, и ему пришлось делать посадку в Осло для дозаправки.
Ожидается, что с 13 сентября рейсы из Москвы в Гавану и из Гаваны в Москву будут осуществляться по обычному расписанию.
В компании «Аэрофлот» напоминают, что ежедневные рейсы из столицы России на Кубу и обратно не осуществлялись с 9 сентября из-за бушующего в регионе урагана «Ирма» и его последствий.
Ожидается, что с 13 сентября рейсы из Москвы в Гавану и из Гаваны в Москву будут осуществляться по обычному расписанию.
В компании «Аэрофлот» напоминают, что ежедневные рейсы из столицы России на Кубу и обратно не осуществлялись с 9 сентября из-за бушующего в регионе урагана «Ирма» и его последствий.
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