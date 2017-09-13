В США мужчина застрелил свою мать в реанимации медицинского центра

Стали известны первые подробности стрельбы в одном из медицинских центров в американском городе Лебанон (штат
Нью-Гэмпшир).
Генеральный прокурор американского штата Нью-Гэмпшир выступил с заявлением, в котором рассказал о стрельбе в Dartmouth-Hitchcock Medical Center в городе Лебанон.
Гордон Макдональд, генпрокурор штата Нью-Гэмпшир: «Стрельбу открыл 49-летний Трэвис Фрэнк, проживающий в штате Род-Айленд. Жертвой стала его мать, 70-летняя Памела Феррьере, находившаяся в реанимационном отделении».
Макдональд подчеркнул, что больше никто не пострадал в результате происшествия.
Как передает CBS News, мужчина целенаправленно пришел в медицинский центр, чтобы убить свою мать. Стрелка задержали и допрашивают в полиции. В ближайшее время ему должны предъявить обвинения в убийстве. О мотивах, которыми мог руководствоваться убийца, информации нет.
Ранее сообщалось, что в связи со стрельбой в медицинском центре в городе Лебанон была объявлена тревога. Пациентов и персонал эвакуировали, район был оцеплен полицией. Также были закрыты школы вблизи места происшествия.
Гордон Макдональд, генпрокурор штата Нью-Гэмпшир: «Стрельбу открыл 49-летний Трэвис Фрэнк, проживающий в штате Род-Айленд. Жертвой стала его мать, 70-летняя Памела Феррьере, находившаяся в реанимационном отделении».
Макдональд подчеркнул, что больше никто не пострадал в результате происшествия.
Как передает CBS News, мужчина целенаправленно пришел в медицинский центр, чтобы убить свою мать. Стрелка задержали и допрашивают в полиции. В ближайшее время ему должны предъявить обвинения в убийстве. О мотивах, которыми мог руководствоваться убийца, информации нет.
Ранее сообщалось, что в связи со стрельбой в медицинском центре в городе Лебанон была объявлена тревога. Пациентов и персонал эвакуировали, район был оцеплен полицией. Также были закрыты школы вблизи места происшествия.
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