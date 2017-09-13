Свидетельница массового убийства в Тверской области продолжит судебный процесс

Для главной свидетельницы массового убийства в Тверской области — чудом выжившей Марины Коныгиной — судебный процесс процесс все еще не окончен.
Во вторник суд приговорил к пожизненному заключению Сергея Егорова, который в июне убил 9 человек в дачном доме поселка Редкино. Выжить в той бойне удалось только одной девушке — Марине Коныгиной. Она спряталась под одеялом и убийца не нашел ее. На суде Марина была главной свидетельницей.
Девушка так и не смогла добиться в суде, чтобы ее признали потерпевшей. Судьи считают, что, поскольку она сумела выжить во время того кошмара, то никак и не пострадала. Ходатайство девушки о денежной компенсации было отклонено.
Марина Коныгина, главный свидетель: «Действительно, меня пока не признали потерпевшей. Нам уже пришло два отказа. Судьи считают, что угрозы моей жизни, оказывается, не было, так как Егоров меня не ранил и не убил… Всем наплевать на то, что я пережила. На то, что на моих глазах убили четверых человек. Я никому не пожелаю оказаться на моем месте. Но статуса потерпевшей я постараюсь все-таки добиться»
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, Сергей Егоров в ночь на 4 июня устроил бойню на территории садового товарищества у поселка Редкино. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич отошел, вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь. Жертвами стрелка стали девять человек. Егорова приговорили к пожизненному заключению. Сам Егоров полностью признал вину и заявил, что не возражает против смертной казни. В последнем слове он попросил прощения у родственников погибших. Суд также обязал Егорова выплатить семьям убитых им людей компенсацию в размере около 10,5 млн рублей.
Девушка так и не смогла добиться в суде, чтобы ее признали потерпевшей. Судьи считают, что, поскольку она сумела выжить во время того кошмара, то никак и не пострадала. Ходатайство девушки о денежной компенсации было отклонено.
Марина Коныгина, главный свидетель: «Действительно, меня пока не признали потерпевшей. Нам уже пришло два отказа. Судьи считают, что угрозы моей жизни, оказывается, не было, так как Егоров меня не ранил и не убил… Всем наплевать на то, что я пережила. На то, что на моих глазах убили четверых человек. Я никому не пожелаю оказаться на моем месте. Но статуса потерпевшей я постараюсь все-таки добиться»
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, Сергей Егоров в ночь на 4 июня устроил бойню на территории садового товарищества у поселка Редкино. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич отошел, вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь. Жертвами стрелка стали девять человек. Егорова приговорили к пожизненному заключению. Сам Егоров полностью признал вину и заявил, что не возражает против смертной казни. В последнем слове он попросил прощения у родственников погибших. Суд также обязал Егорова выплатить семьям убитых им людей компенсацию в размере около 10,5 млн рублей.
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