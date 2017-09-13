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  • 13.09, 02:14

    Удачная оборона: Гончаренко прокомментировал победу ЦСКА над «Бенфикой» в матче ЛЧ

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    Удачная оборона: Гончаренко прокомментировал победу ЦСКА над «Бенфикой» в матче ЛЧ

    Удачная оборона: Гончаренко прокомментировал победу ЦСКА над «Бенфикой» в матче ЛЧ

    Удачная оборона: Гончаренко прокомментировал победу ЦСКА над «Бенфикой» в матче ЛЧ
  • Фото: Associated Press © 2017, Armando Franca

    • Главный тренер футболистов ЦСКА рассказал, что позволило добиться победы в матче Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».

    По мнению главного тренера армейцев, ЦСКА победил «Бенфику» в матче Лиги чемпионов из-за удачной игры в обороне. Об этом главный тренер армейцев сообщил на пресс-конференции. По словам Гончаренко, хорошо себя и полузащитники с нападающими.

    Виктор Гончаренко, главный тренер ФК ЦСКА: «Залогом победы была удачная игра в обороне. Качественно для этого поработали и нападающие с полузащитниками. Понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол, потому что мы не бросили играть и верили, что можем перевернуть ход матча. К тому же порадовало, что игроки, вышедшие на замену, нам сегодня помогли. У нас такая ситуация, если команда проигрывает, то все считают, что „все плохо“. У „Бенфики“ большой резерв, они оказывали на нас большое давление. Мы знали, как действуют их связки, фланги, но при этом „Бенфика“ все равно находила возможности создавать моменты».

    В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18 футболисты московского ЦСКА в Лиссабоне обыграли португальскую «Бенфику» со счетом 2:1.

    В следующем матче группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА 27 сентября на своем поле примет английский «Манчестер Юнайтед», который обыграл футболистов швейцарского «Базеля» со счетом 3:0.

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