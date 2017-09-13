Футболисты ЦСКА одержали победу над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов

Футболисты московского ЦСКА в Лиссабоне обыграли португальскую «Бенфику» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов
сезона-2017/18.
Встреча, прошедшая в Лиссабоне во вторник, завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
В первом тайме счет не был открыт. На 50-й минуте «Бенфику» вывел вперед гол Хариса Сеферовича. На 73-й минуте футболист ЦСКА Витиньо реализовал пенальти, а через 8 минут вышедший на замену Тимур Жамалетдинов провел второй гол в ворота «Бенфики».
Оставшееся до финального свистка время португальский клуб провел в атаках, но отыграться так и не смог.
В другом матче группы А «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл футболистов швейцарского «Базеля» со счетом 3:0.
В первом тайме счет не был открыт. На 50-й минуте «Бенфику» вывел вперед гол Хариса Сеферовича. На 73-й минуте футболист ЦСКА Витиньо реализовал пенальти, а через 8 минут вышедший на замену Тимур Жамалетдинов провел второй гол в ворота «Бенфики».
Оставшееся до финального свистка время португальский клуб провел в атаках, но отыграться так и не смог.
В другом матче группы А «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл футболистов швейцарского «Базеля» со счетом 3:0.
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