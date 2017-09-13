Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.09, 05:16
    Эксперты объяснили, как рекордный госдолг США отразится на мировой экономике. США, Трамп Дональд, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты объяснили, как рекордный госдолг США отразится на мировой экономике

    Эксперты объяснили, как рекордный госдолг США отразится на мировой экономике

    комментировать
    Эксперты объяснили, как рекордный госдолг США отразится на мировой экономике

    Эксперты объяснили, как рекордный госдолг США отразится на мировой экономике

    Эксперты объяснили, как рекордный госдолг США отразится на мировой экономике

      Все ведущие мировые экономические издания публикуют статьи о государственном долге США, ведь впервые в истории он перевалил за 20 триллионов долларов. Как американская трагедия с рекордным госдолгом может отразиться на мировых экономиках? И что теперь будет с долларом?

      Американский госдолг давно превысил ВВП страны, а США привыкли любую финансовую проблему решать с помощью печатного станка. Но система, основанная на ничем не подкрепленных деньгах, может рухнуть в любую минуту. А доллар — мировая резервная валюта. Существует ли угроза того, что этот пузырь лопнет в ближайшее время, выяснял корреспондент НТВ Алексей Поляков.

      В Интернете есть специальный сайт, который показывает рост американского госдолга в каждую конкретную секунду. Американцы же любят делать из всего шоу. Похожий счетчик госдолга повесили на Уолл-стрит в конце 1980-х годов. И за это время счетчик несколько раз меняли: цифры не помещались.

      Сумма долга ползет вверх со скоростью урагана «Ирма». И это взаимосвязанные вещи. Слишком весомый предлог нашел Дональд Трамп, чтобы пробить потолок госдолга: деньги нужны, чтобы помочь регионам, пострадавшим от непогоды.

      Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Я думаю, что мы в последнюю очередь должны вести всякие „партизанские политические войны“, когда у нас есть люди, живущие в Техасе или Луизиане. И когда эти люди нуждаются в финансовой поддержке федеральных властей».

      Собственно, что же такое госдолг? Америка занимает деньги у своих же граждан и зарубежных стран, выпуская в обмен ценные бумаги. То есть, эти деньги они должны будут когда-то вернуть. И если денег не хватает, как сейчас, правительство, как принято говорить, «включает печатный станок».

      Но в том-то и проблема, что почти весь госдолг штатов — внутренний. То есть, в долларах, родной американской валюте, которая, к тому же, является и мировой резервной валютой. Доллары накапливают центробанки других стран, эту валюту используют в международной торговле. И если что-то вдруг с долларом случится, он потянет за собой всю мировую экономику. Инвестор-миллиардер Джим Роджерс и сейчас настроен пессимистично.

      Джим Роджерс, инвестор: «Если вы помните, в 2008 году у нас были проблемы из-за слишком большого долга в Америке. А теперь долг во много-много раз больше. Так что если нас ждут проблемы, то и миру придется гораздо хуже».

      Госдолг Британии, например, растет уже 4 века подряд, и никаких катаклизмов не происходит. Так что у мира два выхода: либо завороженно смотреть, как бегут цифры на американском счетчике, либо придумывать альтернативную мировую валюту.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru