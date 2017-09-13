Эксперты объяснили, как рекордный госдолг США отразится на мировой экономике

Все ведущие мировые экономические издания публикуют статьи о государственном долге США, ведь впервые в истории он перевалил за 20 триллионов долларов. Как американская трагедия с рекордным госдолгом может отразиться на мировых экономиках? И что теперь будет с долларом?
Американский госдолг давно превысил ВВП страны, а США привыкли любую финансовую проблему решать с помощью печатного станка. Но система, основанная на ничем не подкрепленных деньгах, может рухнуть в любую минуту. А доллар — мировая резервная валюта. Существует ли угроза того, что этот пузырь лопнет в ближайшее время, выяснял корреспондент НТВ Алексей Поляков.
В Интернете есть специальный сайт, который показывает рост американского госдолга в каждую конкретную секунду. Американцы же любят делать из всего шоу. Похожий счетчик госдолга повесили на Уолл-стрит в конце 1980-х годов. И за это время счетчик несколько раз меняли: цифры не помещались.
Сумма долга ползет вверх со скоростью урагана «Ирма». И это взаимосвязанные вещи. Слишком весомый предлог нашел Дональд Трамп, чтобы пробить потолок госдолга: деньги нужны, чтобы помочь регионам, пострадавшим от непогоды.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Я думаю, что мы в последнюю очередь должны вести всякие „партизанские политические войны“, когда у нас есть люди, живущие в Техасе или Луизиане. И когда эти люди нуждаются в финансовой поддержке федеральных властей».
Собственно, что же такое госдолг? Америка занимает деньги у своих же граждан и зарубежных стран, выпуская в обмен ценные бумаги. То есть, эти деньги они должны будут когда-то вернуть. И если денег не хватает, как сейчас, правительство, как принято говорить, «включает печатный станок».
Но в том-то и проблема, что почти весь госдолг штатов — внутренний. То есть, в долларах, родной американской валюте, которая, к тому же, является и мировой резервной валютой. Доллары накапливают центробанки других стран, эту валюту используют в международной торговле. И если что-то вдруг с долларом случится, он потянет за собой всю мировую экономику. Инвестор-миллиардер Джим Роджерс и сейчас настроен пессимистично.
Джим Роджерс, инвестор: «Если вы помните, в 2008 году у нас были проблемы из-за слишком большого долга в Америке. А теперь долг во много-много раз больше. Так что если нас ждут проблемы, то и миру придется гораздо хуже».
Госдолг Британии, например, растет уже 4 века подряд, и никаких катаклизмов не происходит. Так что у мира два выхода: либо завороженно смотреть, как бегут цифры на американском счетчике, либо придумывать альтернативную мировую валюту.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
В Интернете есть специальный сайт, который показывает рост американского госдолга в каждую конкретную секунду. Американцы же любят делать из всего шоу. Похожий счетчик госдолга повесили на Уолл-стрит в конце 1980-х годов. И за это время счетчик несколько раз меняли: цифры не помещались.
Сумма долга ползет вверх со скоростью урагана «Ирма». И это взаимосвязанные вещи. Слишком весомый предлог нашел Дональд Трамп, чтобы пробить потолок госдолга: деньги нужны, чтобы помочь регионам, пострадавшим от непогоды.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Я думаю, что мы в последнюю очередь должны вести всякие „партизанские политические войны“, когда у нас есть люди, живущие в Техасе или Луизиане. И когда эти люди нуждаются в финансовой поддержке федеральных властей».
Собственно, что же такое госдолг? Америка занимает деньги у своих же граждан и зарубежных стран, выпуская в обмен ценные бумаги. То есть, эти деньги они должны будут когда-то вернуть. И если денег не хватает, как сейчас, правительство, как принято говорить, «включает печатный станок».
Но в том-то и проблема, что почти весь госдолг штатов — внутренний. То есть, в долларах, родной американской валюте, которая, к тому же, является и мировой резервной валютой. Доллары накапливают центробанки других стран, эту валюту используют в международной торговле. И если что-то вдруг с долларом случится, он потянет за собой всю мировую экономику. Инвестор-миллиардер Джим Роджерс и сейчас настроен пессимистично.
Джим Роджерс, инвестор: «Если вы помните, в 2008 году у нас были проблемы из-за слишком большого долга в Америке. А теперь долг во много-много раз больше. Так что если нас ждут проблемы, то и миру придется гораздо хуже».
Госдолг Британии, например, растет уже 4 века подряд, и никаких катаклизмов не происходит. Так что у мира два выхода: либо завороженно смотреть, как бегут цифры на американском счетчике, либо придумывать альтернативную мировую валюту.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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