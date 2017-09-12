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  • 12.09, 23:13
    Полиция Барселоны не нашла взрывчатки в подозрительном фургоне у собора Sagrada Familia. Испания, полиция, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция Барселоны не нашла взрывчатки в подозрительном фургоне у собора Sagrada Familia

    Полиция Барселоны не нашла взрывчатки в подозрительном фургоне у собора Sagrada Familia

    комментировать
    • @drjuanroiz/ twitter.com
    Полиция Барселоны не нашла взрывчатки в подозрительном фургоне у собора Sagrada Familia

    Полиция Барселоны не нашла взрывчатки в подозрительном фургоне у собора Sagrada Familia

    Полиция Барселоны не нашла взрывчатки в подозрительном фургоне у собора Sagrada Familia
    • @drjuanroiz/ twitter.com

      • Полиция объявила, что тревога у собора Sagrada Familia в центре Барселоны была ложной, угрозы теракта не было.

      Полицейские и саперы (подразделение TEDAX) осмотрели подозрительный фургон, припаркованный в центре Барселоны и не нашли в нем взрывного устройства. Сообщение об этом размещено на странице полицейского управления Барселоны в Twitter.

      Сообщение полиции Барселоны: «Команда TEDAX завершила проверку вокруг собора Святого семейства, это была ложная тревога. Ситуация нормализовалась. Спасибо за сотрудничество».




      Ранее сообщалось, что из-за обнаружения подозрительного фургона, в котором могло находиться взрывное устройство, были оцеплены несколько улиц в центре Барселоны. Из ближайших домов были эвакуированы люди, закрыты несколько станций метро.

      Напомним, в результате двух терактов, происшедших в Каталонии 17 августа, погибли 16 человек, более 100 получили ранения. Тогда автофургон врезался в толпу на пешеходной улице в Барселоне. Спустя пару часов произошла еще одна атака — в городе Камбрильсе.

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