Полиция Барселоны не нашла взрывчатки в подозрительном фургоне у собора Sagrada Familia

Полиция объявила, что тревога у собора Sagrada Familia в центре Барселоны была ложной, угрозы теракта не было.
Полицейские и саперы (подразделение TEDAX) осмотрели подозрительный фургон, припаркованный в центре Барселоны и не нашли в нем взрывного устройства. Сообщение об этом размещено на странице полицейского управления Барселоны в Twitter.
Сообщение полиции Барселоны: «Команда TEDAX завершила проверку вокруг собора Святого семейства, это была ложная тревога. Ситуация нормализовалась. Спасибо за сотрудничество».
Ранее сообщалось, что из-за обнаружения подозрительного фургона, в котором могло находиться взрывное устройство, были оцеплены несколько улиц в центре Барселоны. Из ближайших домов были эвакуированы люди, закрыты несколько станций метро.
Напомним, в результате двух терактов, происшедших в Каталонии 17 августа, погибли 16 человек, более 100 получили ранения. Тогда автофургон врезался в толпу на пешеходной улице в Барселоне. Спустя пару часов произошла еще одна атака — в городе Камбрильсе.
Сообщение полиции Барселоны: «Команда TEDAX завершила проверку вокруг собора Святого семейства, это была ложная тревога. Ситуация нормализовалась. Спасибо за сотрудничество».
Fetes les comprovacions corresponents es confirma falsa alarma. NO hi ha ningú detingut en relació aquests fets.Gràcies per la col.laboració— Mossos (@mossos) 12 сентября 2017 г.
Ранее сообщалось, что из-за обнаружения подозрительного фургона, в котором могло находиться взрывное устройство, были оцеплены несколько улиц в центре Барселоны. Из ближайших домов были эвакуированы люди, закрыты несколько станций метро.
Напомним, в результате двух терактов, происшедших в Каталонии 17 августа, погибли 16 человек, более 100 получили ранения. Тогда автофургон врезался в толпу на пешеходной улице в Барселоне. Спустя пару часов произошла еще одна атака — в городе Камбрильсе.
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