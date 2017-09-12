Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 12.09, 23:13

    Электричка насмерть сбила женщину в Подмосковье

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    Электричка насмерть сбила женщину в Подмосковье

    Электричка насмерть сбила женщину в Подмосковье

    Полиция расследует происшествие, связанное со смертью человека на путях на Горьковском направлении Московской железной дороги.

    Сообщение управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу: «Около 20:15 на станции Электрогорск электропоездом сообщения Москва — Электрогорск смертельно травмирована женщина, переходящая пути в неустановленном месте».

    Ведомство проводит проверку в связи с происшествием, пишет ТАСС. Несколько электричек были отменены или отправлены с опозданием. Электропоезда следовали по Горьковскому направлению МЖД с увеличенными интервалами.

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