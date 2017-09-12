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  • 12.09, 23:13

    Полиция проводит антитеррористическую операцию в центре Барселоны у собора Sagrada Familia

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    • Фото: @RossellMarina / twitter.com
    Полиция проводит антитеррористическую операцию в центре Барселоны у собора Sagrada Familia

    Полиция проводит антитеррористическую операцию в центре Барселоны у собора Sagrada Familia

    Полиция проводит антитеррористическую операцию в центре Барселоны у собора Sagrada Familia
  • Фото: @RossellMarina / twitter.com

    • Полицейский спецназ оцепил район у собора Sagrada Familia в Барселоне, где обнаружен подозрительный фургон и проходит спецоперация.

    Как пишет газета El País, полиция проводит антитеррористическую операцию в центре Барселоны возле собора Святого семейства (Sagrada Familia). Район оцеплен полицией.

    Полицейское управление Барселоны размещает сообщения в Twitter, в которых содержится просьба избегать оцепленных улиц Провенса, Россельо и Сарденья, где проводится операция.

    Живущих поблизости горожан просят не покидать свои дома и не ложиться спать, дожидаясь нормализации обстановки.




    Причиной тревоги стал припаркованный в этом районе фургон, в котором находится подозрительный предмет, который может быть бомбой. Находящиеся в этом районе люди эвакуированы.




    В связи с происшествием закрыто несколько станций метро.

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