Полиция проводит антитеррористическую операцию в центре Барселоны у собора Sagrada Familia

Полицейский спецназ оцепил район у собора Sagrada Familia в Барселоне, где обнаружен подозрительный фургон и проходит спецоперация.
Как пишет газета El País, полиция проводит антитеррористическую операцию в центре Барселоны возле собора Святого семейства (Sagrada Familia). Район оцеплен полицией.
Полицейское управление Барселоны размещает сообщения в Twitter, в которых содержится просьба избегать оцепленных улиц Провенса, Россельо и Сарденья, где проводится операция.
Живущих поблизости горожан просят не покидать свои дома и не ложиться спать, дожидаясь нормализации обстановки.
Причиной тревоги стал припаркованный в этом районе фургон, в котором находится подозрительный предмет, который может быть бомбой. Находящиеся в этом районе люди эвакуированы.
В связи с происшествием закрыто несколько станций метро.
Полицейское управление Барселоны размещает сообщения в Twitter, в которых содержится просьба избегать оцепленных улиц Провенса, Россельо и Сарденья, где проводится операция.
Живущих поблизости горожан просят не покидать свои дома и не ложиться спать, дожидаясь нормализации обстановки.
Si viviu x Sagrada Família no sortiu de casa o no us hi acosteu. Mantingueu la calma i seguiu info oficial. Treballem x restablir normalitat— Mossos (@mossos) 12 сентября 2017 г.
Причиной тревоги стал припаркованный в этом районе фургон, в котором находится подозрительный предмет, который может быть бомбой. Находящиеся в этом районе люди эвакуированы.
Hem activat el servei TEDAX per fer comprovacions amb una furgoneta estacionada a l’entorn de la Sagrada Família— Mossos (@mossos) 12 сентября 2017 г.
В связи с происшествием закрыто несколько станций метро.
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