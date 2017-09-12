Шойгу передал Асаду поздравление Путина с победой в Дейр-эз-Зоре

Министр обороны Сергей Шойгу в Дамаске встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.
Во время переговоров обсуждались актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества в контексте успешных действий сирийских войск при поддержке ВКС РФ по завершению уничтожения боевиков «Исламского государства».
Также разговор зашел о работе зон деэскалации и оказании гуманитарной помощи жителям Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, Шойгу передал Асаду поздравление от Владимира Путина с успешной операцией в городе Дейр-эз-Зор, передает РИА Новости.
Напомним, 5 сентября сирийские войска деблокировали Дейр-эз-Зора, который несколько лет находился в окружении. Прорвать позиции террористов правительственным силам помогли ВКС РФ и фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», который нанес удар крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков запрещенной группировки.
Как отметили в Минобороны РФ, эта победа превосходит по значимости и масштабу все прошлые успехи последних трех лет в районе Дейр-эз-Зора. Сейчас сирийские войска завершают разгром группировки ИГИЛ, которая блокировала северные и южные кварталы города.
Также разговор зашел о работе зон деэскалации и оказании гуманитарной помощи жителям Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, Шойгу передал Асаду поздравление от Владимира Путина с успешной операцией в городе Дейр-эз-Зор, передает РИА Новости.
Напомним, 5 сентября сирийские войска деблокировали Дейр-эз-Зора, который несколько лет находился в окружении. Прорвать позиции террористов правительственным силам помогли ВКС РФ и фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», который нанес удар крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков запрещенной группировки.
Как отметили в Минобороны РФ, эта победа превосходит по значимости и масштабу все прошлые успехи последних трех лет в районе Дейр-эз-Зора. Сейчас сирийские войска завершают разгром группировки ИГИЛ, которая блокировала северные и южные кварталы города.
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