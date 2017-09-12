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  • 12.09, 21:42

    Шарапова провела в Нью-Йорке презентацию своей новой книги

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    • Фото: @MariaSharapova / twitter.com
    Шарапова провела в <nobr>Нью-Йорке</nobr> презентацию своей новой книги

    Шарапова провела в Нью-Йорке презентацию своей новой книги

    Шарапова провела в <nobr>Нью-Йорке</nobr> презентацию своей новой книги
  • Фото: @MariaSharapova / twitter.com

    • Презентация автобиографии Марии Шараповой в Нью-Йорке прошла при усиленных мерах безопасности.

    Российская теннисистка Мария Шарапова представила во вторник свою автобиографию. Книга носит название «Неудержима: моя жизнь до сегодняшнего дня» (Unstoppable: My Life So Far). Презентация прошла в книжном магазине Barnes & Noble в центре Нью-Йорка, передает ТАСС.

    В книге теннисистка рассказала о своей юности, жизни во Флориде и учебе в теннисной академии. Она затронула также темы своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и соперничества за деньги спонсоров.

    Презентация книги прошла в условиях повышенной безопасности: в магазине дежурили более десяти охранников. Уже за час до начала презентации очередь за автографами теннисистки растянулась на целый квартал.

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