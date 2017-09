Шарапова провела в Нью-Йорке презентацию своей новой книги

Российская теннисистка Мария Шарапова представила во вторник свою автобиографию. Книга носит название «Неудержима: моя жизнь до сегодняшнего дня» (Unstoppable: My Life So Far). Презентация прошла в книжном магазине Barnes & Noble в центре Нью-Йорка, передает ТАСС В книге теннисистка рассказала о своей юности, жизни во Флориде и учебе в теннисной академии. Она затронула также темы своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и соперничества за деньги спонсоров Презентация книги прошла в условиях повышенной безопасности: в магазине дежурили более десяти охранников. Уже за час до начала презентации очередь за автографами теннисистки растянулась на целый квартал.