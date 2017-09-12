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  • 12.09, 21:42

    «Фейк от начала до конца»: Греф опроверг слухи о смене статуса карт «Сбербанка»

    1 комментарий

    «Фейк от начала до конца»: Греф опроверг слухи о смене статуса карт «Сбербанка»

    «Фейк от начала до конца»: Греф опроверг слухи о смене статуса карт «Сбербанка»

    Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что слухи об изменении условий обслуживания дебетовых карт ни на чем не основаны.

    Греф подчеркнул, что «Сбербанк» не менял статус карт с дебетовых на овердрафтные, так как это совершенно разные услуги.

    Герман Греф, глава «Сбербанка»: «Это фейк от начала до конца. Первое: никто ничего не поменял… Это изменить нельзя. Невозможно поменять овердрафтные карты на дебетовые карты — это два разных продукта. То же самое, что вам взять и без вашего согласия заменить кредит на депозит, примерно из той же серии. Это невозможно сделать, если вы это сами не захотели».

    При этом руководитель «Сбербанк» отметил, что этот «фейк» кто-то старательно раскручивал — поддерживал эту историю в соцсетях и организовал большое количество рассылок, передает РИА Новости.

    смотреть«Сбербанк» изменил статус карт в мобильном приложении
    «Сбербанк» изменил статус карт в мобильном приложении
    Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что дебетовые карты отображаются как овердрафтные в мобильном приложении «Сбербанка». В банке объяснили, что никаких изменений в условия обслуживании карт не вносилось — по дебетовой карте по-прежнему нельзя получить кредит, за исключением небольшого технического овердрафта, по которому не начисляются проценты.

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