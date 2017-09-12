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  • 12.09, 21:42

    Apple представила «умные» часы с поддержкой мобильной связи

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    • Фото: Reuters © 2017, Stephen Lam
    Apple представила «умные» часы с поддержкой мобильной связи

    Apple представила «умные» часы с поддержкой мобильной связи

    Apple представила «умные» часы с поддержкой мобильной связи
  • Фото: Reuters © 2017, Stephen Lam

    • Компания Apple представила новые Apple Watch 3, с которых теперь можно звонить без привязки к смартфону.

    Компания Apple на презентации в Калифорнии представила новую модель Apple Watch. Особенностью новых часов стало то, что они будут менее зависимы от смартфона. Так, теперь они имеют встроенный сотовый модуль с поддержкой LTE, что позволяет звонить и слушать музыку, причем не только скачивать ее, но и пользоваться стриминговыми сервисами.

    У «умных часов» также повышена производительность. Кроме того, в часы добавлена функция, которая оповещает пользователя, если его пульс учащен в состоянии покоя, сообщает Reuters.

    На презентации глава корпорации Тим Кук сообщил, что Apple Watch стали самой популярной маркой часов в мире. За последний год продажи устройства выросли на 50%, передает слова Кука РИА Новости.

    Новые Apple Watch поступят в продажу 22 сентября. Модель с сотовым модулем будет стоит от 400 долларов, а без него — 330 долларов. Старая модель часов останется в продаже.


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