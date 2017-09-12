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  • 12.09, 21:42

    Адвокат Учителя обратился в генпрокуратуру после поджога машин у офиса

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    Адвокат Учителя обратился в генпрокуратуру после поджога машин у офиса

    Адвокат Учителя обратился в генпрокуратуру после поджога машин у офиса

    Адвокат режиссера Алексея Учителя просит Генпрокуратуру РФ проверить религиозные движения «Сорок сороков» и «Христианское государство» на причастность к поджогу машин рядом с его конторой.

    Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин после инцидента у его офиса нанял охрану для себя и семьи и написал заявление в генпрокуратуру, сообщает ТАСС.

    Константин Добрынин, адвокат: «Я собираюсь подать заявление в Генеральную прокуратуру РФ для проверки движений „Сорок сороков“ и „Христианское государство“ на причастность к поджогу машин рядом с моим офисом».

    Полиция возбудила уголовное дело после поджога двух машин, припаркованных у офиса адвоката. Причины происшествия устанавливаются. В качестве одной из версий рассматривается поджог. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, есть изображение с надписью «За Матильду гореть».

    смотретьПервые зрители скандальной «Матильды» поделились впечатлениями
    Первые зрители скандальной «Матильды» поделились впечатлениями
    Накануне во Владивостоке прошел предпремьерный показ «Матильды», в кинотеатре дежурили многочисленные полицейские. В Москве намеченный сеанс отменили по техническим причинам. А объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа фильма «Матильда» в связи с угрозой безопасности зрителей. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что его терпение в связи с ситуацией вокруг «Матильды» уже заканчивается.

    Волну протеста против фильма о романтических взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской подняла депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая считает, что картина оскорбляет чувства верующих. В РПЦ «действия псевдорелигиозных радикалов» осудили, а в Кремле уже не раз призывали избегать перегибов.

    Ранее эксперты из Минкультуры РФ составили заключение о фильме «Матильда», в котором сообщалось, что картина соответствует законодательству, в ней не нашли ничего запрещенного к показу.

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