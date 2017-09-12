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  • 12.09, 21:42

    Медведев передал подаренный ему российский смартфон в подарочный фонд

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    • Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС
    Медведев передал подаренный ему российский смартфон в подарочный фонд

    Медведев передал подаренный ему российский смартфон в подарочный фонд

    Медведев передал подаренный ему российский смартфон в подарочный фонд
  • Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС

    • Дмитрий Медведев не будет пользоваться смартфоном российского производства Inoi R7.

    Как сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова, телефон, который премьеру подарили на выставке «Импортозамещение», передан в подарочный фонд.

    Дело в том, что стоимость Inoi R7 составляет 11 990 рублей, а согласно закону, госслужащие должны передавать подарки дороже 3 тысяч рублей в государственную или муниципальную собственность. Позднее чиновник может выкупить такой подарок, передает «Газета.Ru».

    смотретьМедведев: импортозамещение в РФ развивается быстрее, чем планировалось
    Медведев: импортозамещение в РФ развивается быстрее, чем планировалось
    Напомним, Дмитрий Медведев получил смартфон российского производства Inoi R7 во время посещения выставки «Импортозамещение» в Подмосковье. При этом премьера заверили, что модель не связана «ни с какими зарубежными сервисами», так что ее «точно не отключат».

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