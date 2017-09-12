Мариинский театр масштабно отметит юбилеи Петипа и Щедрина

Художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев рассказал о том, какими событиями отметится наступающий сезон.

В Петербурге может появиться памятник Мариусу Петипа. Установить монумент легендарному хореографу, который почти полвека прослужил в Мариинском театре, собираются в следующем году.



2018-й в России назван Годом русского балета. В это же время пройдет множество мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Петипа. В Мариинском театре эту дату отметят постановками «Лебединого озера», «Баядерки» и «Жизели».



По словам маэстро Валерия Гергиева, идея установить памятник Мариусу Петипа пришла ему в голову еще на праздновании 300-летия Петербурга. Теперь настало время ее осуществить.



В следующем году Мариинский театр собирается отпраздновать еще один юбилей — 85-летие выдающегося российского композитора Родиона Щедрина. Ценителей оперы и балета побалуют постановками «Очарованный странник», «Левша» и «Конек-горбунок».