Чиновники и депутаты думают, как спасти от застройки Баболовский парк в Пушкине

Председатель комитета по охране памятников Петербурга Сергей Макаров пошел в «Рост». Сегодня фракция Заксобрания, которую возглавляет Оксана Дмитриева, провела совещание в Мариинском дворце.

Вместе с градозащитниками и представителями КГИОП депутаты пытались придумать, как безальтернативно защитить исторический Баболовский парк в Пушкине от застройки. Собственник почти 23 гектаров его территории, несмотря на все протесты активистов и противодействие властей, не отказывается от планов по возведению на своем участке коттеджного поселка.



Тяжбы с компанией ведут как градозащитники, так и КГИОП. Однако перспективы судебных разбирательств, как признал сам Сергей Макаров, сомнительны. Нет надежды и на более радикальное решение, о котором задумалась лидер «Партии роста» Оксана Дмитриева. Сергей Макаров расстроил парламентария: изъять объект, если инвестор ненадлежаще выполняет охранные обязательства, практически невозможно.



Около 23 гектаров Баболовского парка в Пушкине в 2005 году были проданы малоизвестной компании за 1 миллион 300 тысяч рублей. Даже тогда в Петербурге за эти деньги с трудом можно было приобрести однокомнатную квартиру. После цепочки дальнейших перепродаж участок исторического парка оказался в собственности шведской компании с российскими владельцами.