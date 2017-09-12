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  • 12.09, 21:42
    Чиновники и депутаты думают, как спасти от застройки Баболовский парк в Пушкине. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, Смольный, Царское Село, парки и скверы, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧиновники и депутаты думают, как спасти от застройки Баболовский парк в Пушкине

    Чиновники и депутаты думают, как спасти от застройки Баболовский парк в Пушкине

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    Чиновники и депутаты думают, как спасти от застройки Баболовский парк в Пушкине

    Чиновники и депутаты думают, как спасти от застройки Баболовский парк в Пушкине

      Председатель комитета по охране памятников Петербурга Сергей Макаров пошел в «Рост». Сегодня фракция Заксобрания, которую возглавляет Оксана Дмитриева, провела совещание в Мариинском дворце.

      Вместе с градозащитниками и представителями КГИОП депутаты пытались придумать, как безальтернативно защитить исторический Баболовский парк в Пушкине от застройки. Собственник почти 23 гектаров его территории, несмотря на все протесты активистов и противодействие властей, не отказывается от планов по возведению на своем участке коттеджного поселка.

      Тяжбы с компанией ведут как градозащитники, так и КГИОП. Однако перспективы судебных разбирательств, как признал сам Сергей Макаров, сомнительны. Нет надежды и на более радикальное решение, о котором задумалась лидер «Партии роста» Оксана Дмитриева. Сергей Макаров расстроил парламентария: изъять объект, если инвестор ненадлежаще выполняет охранные обязательства, практически невозможно.

      Около 23 гектаров Баболовского парка в Пушкине в 2005 году были проданы малоизвестной компании за 1 миллион 300 тысяч рублей. Даже тогда в Петербурге за эти деньги с трудом можно было приобрести однокомнатную квартиру. После цепочки дальнейших перепродаж участок исторического парка оказался в собственности шведской компании с российскими владельцами.

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