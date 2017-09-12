Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 12.09, 20:11

    Google сообщила о проблемах в работе своих сервисов

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    Google сообщила о проблемах в работе своих сервисов

    Google сообщила о проблемах в работе своих сервисов

    В компании Google заявили о проблемах с доступностью сервисов, которые работают на базе аккаунта Gmail.

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании. В нем отмечается, что специалисты Google зафиксировали множественные обращения пользователей, которые жаловались на медленную загрузку и ошибки связи. Также проблемы возникли при работе электронной почты Gmail.

    Кроме того, частичные нарушения отмечались в сервисах Google Диск, Google Календарь, Google Документы и Google Таблицы, которые работают на базе аккаунта Gmail.

    В компании добавили, что в настоящий момент проводят расследование сообщений о проблемах. Дополнительная информация пока не сообщается.




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