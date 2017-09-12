Медведев: импортозамещение в РФ развивается быстрее, чем планировалось

Программа импортозамещения в России, несмотря на все сложности, развивается быстрее, чем планировалось. Об этом говорили сегодня на крупной промышленной выставке, которая открылась в Подмосковье.
Производство сыров в России за три года выросло в разы. Российские фермеры освоили и европейские традиционные рецепты, и свои придумали новые. В сельском хозяйстве, в машиностроении, радиолектронике и еще нескольких отраслях импортозамещение идет ударными темпами, быстрее, чем предполагали. Об этом сказал сегодня на выставке Дмитрий Медведев.
Но этого недостаточно. Чтобы конкурировать с западными производителями, необходимо ломать стереотипы, чтобы все понимали — сделано в России, значит, качественное.
Чтобы поддержать производителей отечественной мебели решили ввести ограничение на покупки импортной для государственных нужд. То есть чиновникам предложили пересесть если не на машины, то хотя бы на кресла российского производства.
А вот москвичи уже могут оценить электробусы нового поколения от «КамАЗа». Этот общественный транспорт, говорят создатели, может работать в любых погодных условиях, обледенение проводов ему не грозит — провода не нужны.
Сейчас Россия нацелена на прорыв в научной области и материалов будущего — начиная от оптоволокна и биотехнологий до фотоники. Чипы, нанолазеры для гражданской продукции и оборонного комплекса уже выпускаются. Но нужно развиваться дальше, не дать занять нишу западным конкурентам. Научились же делать смартфоны — Дмитрию Медведву подарили один экземпляр. Смартфон Inoi R7, как уверяют производители, для тех, кто хочет сохранить свои секреты. Все благодаря защищенной операционной системе Sailfish.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Инны Осиповой.
Но этого недостаточно. Чтобы конкурировать с западными производителями, необходимо ломать стереотипы, чтобы все понимали — сделано в России, значит, качественное.
Чтобы поддержать производителей отечественной мебели решили ввести ограничение на покупки импортной для государственных нужд. То есть чиновникам предложили пересесть если не на машины, то хотя бы на кресла российского производства.
А вот москвичи уже могут оценить электробусы нового поколения от «КамАЗа». Этот общественный транспорт, говорят создатели, может работать в любых погодных условиях, обледенение проводов ему не грозит — провода не нужны.
Сейчас Россия нацелена на прорыв в научной области и материалов будущего — начиная от оптоволокна и биотехнологий до фотоники. Чипы, нанолазеры для гражданской продукции и оборонного комплекса уже выпускаются. Но нужно развиваться дальше, не дать занять нишу западным конкурентам. Научились же делать смартфоны — Дмитрию Медведву подарили один экземпляр. Смартфон Inoi R7, как уверяют производители, для тех, кто хочет сохранить свои секреты. Все благодаря защищенной операционной системе Sailfish.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Инны Осиповой.
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