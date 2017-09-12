В Париже начались массовые столкновения противников трудовой реформы с полицией

В столице Франции митинг против трудовой реформы перерос в массовые беспорядки.

Зачинщиками беспорядков стала радикальная молодежь. В черных капюшонах и масках, под оскорбительные лозунги они жгут дымовые шашки и файеры, забрасывают правоохранителей камнями и бутылками. Стражи порядка разгоняют демонстрантов дубинками, слезоточивым газом и водяными пушками. Быстро разогнать толпу это не помогло — многие прихватили с собой противогазы и продолжали атаковать полицейских.



Не исключено, что беспорядки сегодня вспыхнут и в других городах. Акции против планов правительства увеличить рабочий день и упростить увольнение сотрудников проходят по всей Франции.