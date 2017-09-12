Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 12.09, 20:11
    В Париже начались массовые столкновения противников трудовой реформы с полицией. беспорядки, митинги и протесты, Париж, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Париже начались массовые столкновения противников трудовой реформы с полицией

    В Париже начались массовые столкновения противников трудовой реформы с полицией

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    В Париже начались массовые столкновения противников трудовой реформы с полицией

    В Париже начались массовые столкновения противников трудовой реформы с полицией

    В Париже начались массовые столкновения противников трудовой реформы с полицией

      В столице Франции митинг против трудовой реформы перерос в массовые беспорядки.

      Зачинщиками беспорядков стала радикальная молодежь. В черных капюшонах и масках, под оскорбительные лозунги они жгут дымовые шашки и файеры, забрасывают правоохранителей камнями и бутылками. Стражи порядка разгоняют демонстрантов дубинками, слезоточивым газом и водяными пушками. Быстро разогнать толпу это не помогло — многие прихватили с собой противогазы и продолжали атаковать полицейских.

      Не исключено, что беспорядки сегодня вспыхнут и в других городах. Акции против планов правительства увеличить рабочий день и упростить увольнение сотрудников проходят по всей Франции.

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