«Ленфильм» представил программу поддержки дебютного кино

В Петербурге проходят съемки фильма «Охотник за каблуками». Он создается силами начинающих режиссеров и актеров из учебного центра знаменитой киностудии.

Как звучат шаги Фортуны, сегодня пытаются ответить создатели фильма «Охотник за каблуками». Это первый проект в рамках реализации масштабной программы «Ленфильма» по поддержке дебютного кино. В команде — выпускники Учебного центра киностудии под предводительством Валентины Коровниковой.



Именно ей удалось выиграть конкурс со сценарием о музыканте-неудачнике, который неожиданно вдохновляется стуком каблуков бросившей его девушки. Валентина признается, что эта история во многом автобиографична. Не будучи профессиональным сценаристом, она рискнула поучаствовать в питчинге и победила, представ перед жюри на восьмом месяце беременности и высоких каблуках.



Не беда, что актриса Александра Мамкаева за кадром обувь на каблуках не жалует, а Владимир Бойков в жизни не играет на фортепьяно. Команда дебютантов верит, что съемки комедии о поисках вдохновения обернутся творческой удачей для всех. Уже известно, что картину намерены отправить на ближайший Каннский фестиваль.