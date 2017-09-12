Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 12.09, 20:11
    «Ленфильм» представил программу поддержки дебютного кино. Ленфильм, Санкт-Петербург, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ленфильм» представил программу поддержки дебютного кино

    «Ленфильм» представил программу поддержки дебютного кино

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    «Ленфильм» представил программу поддержки дебютного кино

    «Ленфильм» представил программу поддержки дебютного кино

      В Петербурге проходят съемки фильма «Охотник за каблуками». Он создается силами начинающих режиссеров и актеров из учебного центра знаменитой киностудии.

      Как звучат шаги Фортуны, сегодня пытаются ответить создатели фильма «Охотник за каблуками». Это первый проект в рамках реализации масштабной программы «Ленфильма» по поддержке дебютного кино. В команде — выпускники Учебного центра киностудии под предводительством Валентины Коровниковой.

      Именно ей удалось выиграть конкурс со сценарием о музыканте-неудачнике, который неожиданно вдохновляется стуком каблуков бросившей его девушки. Валентина признается, что эта история во многом автобиографична. Не будучи профессиональным сценаристом, она рискнула поучаствовать в питчинге и победила, представ перед жюри на восьмом месяце беременности и высоких каблуках.

      Не беда, что актриса Александра Мамкаева за кадром обувь на каблуках не жалует, а Владимир Бойков в жизни не играет на фортепьяно. Команда дебютантов верит, что съемки комедии о поисках вдохновения обернутся творческой удачей для всех. Уже известно, что картину намерены отправить на ближайший Каннский фестиваль.

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