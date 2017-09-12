Героиня скандального видео из Ленобласти объяснила, почему не может прокормить своих детей

Мать-одиночка не в состоянии досыта накормить двух несовершеннолетних сыновей. Евгения Фатыкова требует материальной помощи от администрации Всеволожского района.
Кадры, которые уже посмотрели почти 50 тысяч человек, последние несколько дней активно обсуждают в Интернете. Под видео сотни комментариев. Мать двоих детей Евгению жалеют, осуждают и обсуждают, куда смотрят органы опеки. Ведь на записи она сообщает, что не кормит своих сыновей и просит милостыню у церкви.
Создатель проекта «Социальный проект — жизнь ДД» Максим Данилов и выложил резонансное видео в Интернет. Говорит, когда впервые оказался у Евгении, его поразила грязь, присутствие клопов и отсутствие в холодильнике еды. Однако сегодня женщина встретила гостей относительно чистой квартирой, постиранным бельем и неголодными детьми.
Евгения выросла в детском доме. Квартиру во Всеволожском районе Ленобласти ей выделила администрация. Но ею мать-одиночка недовольна. На первом этаже сырость и плесень, на кухне разбитое окно и плохо работающий газовый котел. При этом Женя считает, что содержать ее жилье в надлежащем состоянии должна местная администрация. Чиновники же должны заботиться и о ее детях. Ведь денег на детский сад у нее тоже нет.
В детском доме она получила профессию маляр-штукатур, но работать не спешит. Правозащитников уверяет, что имеет инвалидность. Правда, не оформленную. Заняться документами, видимо, некогда.
В администрации Всеволожского района о семье Евгении Фатыковой знаю хорошо. И, по словам чиновников, как могут помогают матери-одиночке и морально, и материально. Единственная проблема в том, что 27-летняя женщина сама не делает никаких попыток, для того чтобы ее жизнь и жизнь ее детей стала лучше.
Этой женщине, говорит председатель комитета по социальным вопросам, нужна социальная адаптация. В прошлом году она посещала и психологические, и юридические консультации. Ей и ее детям помогали одеждой и продуктами.
Ирина Петрова, председатель комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район»: «Ее обучали всему: уборке в жилом помещении, правилам приготовления пищи. Периодически ее требуется контролировать. Мы это осуществляем».
Старшему сыну Жени в этом году выделили место в детском году. Как мать-одиночка она получает пособие для детей. Но больше нуждается в настоящей поддержке, а не в популярности в соцсетях. Вместо того чтобы размещать видео и осуждать в комментариях, лучше тихо помочь.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Криволаповой.
Создатель проекта «Социальный проект — жизнь ДД» Максим Данилов и выложил резонансное видео в Интернет. Говорит, когда впервые оказался у Евгении, его поразила грязь, присутствие клопов и отсутствие в холодильнике еды. Однако сегодня женщина встретила гостей относительно чистой квартирой, постиранным бельем и неголодными детьми.
Евгения выросла в детском доме. Квартиру во Всеволожском районе Ленобласти ей выделила администрация. Но ею мать-одиночка недовольна. На первом этаже сырость и плесень, на кухне разбитое окно и плохо работающий газовый котел. При этом Женя считает, что содержать ее жилье в надлежащем состоянии должна местная администрация. Чиновники же должны заботиться и о ее детях. Ведь денег на детский сад у нее тоже нет.
В детском доме она получила профессию маляр-штукатур, но работать не спешит. Правозащитников уверяет, что имеет инвалидность. Правда, не оформленную. Заняться документами, видимо, некогда.
В администрации Всеволожского района о семье Евгении Фатыковой знаю хорошо. И, по словам чиновников, как могут помогают матери-одиночке и морально, и материально. Единственная проблема в том, что 27-летняя женщина сама не делает никаких попыток, для того чтобы ее жизнь и жизнь ее детей стала лучше.
Этой женщине, говорит председатель комитета по социальным вопросам, нужна социальная адаптация. В прошлом году она посещала и психологические, и юридические консультации. Ей и ее детям помогали одеждой и продуктами.
Ирина Петрова, председатель комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район»: «Ее обучали всему: уборке в жилом помещении, правилам приготовления пищи. Периодически ее требуется контролировать. Мы это осуществляем».
Старшему сыну Жени в этом году выделили место в детском году. Как мать-одиночка она получает пособие для детей. Но больше нуждается в настоящей поддержке, а не в популярности в соцсетях. Вместо того чтобы размещать видео и осуждать в комментариях, лучше тихо помочь.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Криволаповой.
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