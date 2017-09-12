Телеведущий в прямом эфире разрезал платье своей коллеги: видео

Испанский телеведущий взял ножницы и стал резать платье своей коллеги во время шоу.
Хуан Медио в прямом эфире решил подшутить над своей коллегой Евой Руиз. С помощью ножниц он сделал несколько разрезов на ее платье, постепенно обнажая ведущую.
Ева Руиз пыталась помешать своему коллеге и прикрыться, но тщетно. В итоге телеведущую увели за кулисы.
Позднее Хуан Медио признался, что решил отомстить своей коллеге за подобный розыгрыш — ранее она разрезала его брюки за отказ танцевать в прямом эфире. Однако Руиз сделала это не в тот момент, когда Медио был в них одет, отмечает Daily Mail.
Ева Руиз пыталась помешать своему коллеге и прикрыться, но тщетно. В итоге телеведущую увели за кулисы.
Позднее Хуан Медио признался, что решил отомстить своей коллеге за подобный розыгрыш — ранее она разрезала его брюки за отказ танцевать в прямом эфире. Однако Руиз сделала это не в тот момент, когда Медио был в них одет, отмечает Daily Mail.
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