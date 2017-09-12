Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.09, 20:11
    Телеведущий в прямом эфире разрезал платье своей коллеги: видео. Испания, курьезы, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТелеведущий в прямом эфире разрезал платье своей коллеги: видео

    Телеведущий в прямом эфире разрезал платье своей коллеги: видео

    комментировать
    • @TeresaRodr_ / twitter.com
    Телеведущий в прямом эфире разрезал платье своей коллеги: видео

    Телеведущий в прямом эфире разрезал платье своей коллеги: видео

    Телеведущий в прямом эфире разрезал платье своей коллеги: видео
    • @TeresaRodr_ / twitter.com

      • Испанский телеведущий взял ножницы и стал резать платье своей коллеги во время шоу.

      Хуан Медио в прямом эфире решил подшутить над своей коллегой Евой Руиз. С помощью ножниц он сделал несколько разрезов на ее платье, постепенно обнажая ведущую.

      Ева Руиз пыталась помешать своему коллеге и прикрыться, но тщетно. В итоге телеведущую увели за кулисы.

      Позднее Хуан Медио признался, что решил отомстить своей коллеге за подобный розыгрыш — ранее она разрезала его брюки за отказ танцевать в прямом эфире. Однако Руиз сделала это не в тот момент, когда Медио был в них одет, отмечает Daily Mail.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru