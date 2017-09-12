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  • 12.09, 18:40

    Тверского стрелка приговорили к пожизненному заключению

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    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    Тверского стрелка приговорили к пожизненному заключению

    Тверского стрелка приговорили к пожизненному заключению

    Тверского стрелка приговорили к пожизненному заключению
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • Суд приговорил Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве 9 человек, к пожизненному заключению.

    Тверской областной суд огласил приговор по делу Сергея Егорова, который расстрелял в июне девятерых соседей по даче. Преступника приговорили к пожизненному лишению свободы.

    О таком приговоре суд просило гособвинение. Сам Егоров заявил, что не возражает против смертной казни. Свою вину он признал полностью и в последнем слове попросил прощения перед родными погибших, которые пришли на заседание с их портретами.

    Напомним, москвич Сергей Егоров в ночь на 4 июня устроил расстрел на территории садового товарищества у поселка Редкино. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич отошел, вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь. Жертвами стрелка стали девять человек. Выжить удалось лишь одной женщине, которая спряталась от стрелка под одеялом.

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