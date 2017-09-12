Тверского стрелка приговорили к пожизненному заключению

Суд приговорил Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве 9 человек, к пожизненному заключению.

5809 Тверская область

Тверской областной суд огласил приговор по делу Сергея Егорова, который расстрелял в июне девятерых соседей по даче. Преступника приговорили к пожизненному лишению свободы.



О таком приговоре суд просило гособвинение. Сам Егоров заявил, что не возражает против смертной казни. Свою вину он признал полностью и в последнем слове попросил прощения перед родными погибших, которые пришли на заседание с их портретами.



Напомним, москвич Сергей Егоров в ночь на 4 июня устроил расстрел на территории садового товарищества у поселка Редкино. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич отошел, вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь. Жертвами стрелка стали девять человек. Выжить удалось лишь одной женщине, которая спряталась от стрелка под одеялом.