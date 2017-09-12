Ученых не удивил огненный шар в небе над Петербургом

По словам сотрудников петербургского планетария, вспышки небесных тел происходят в атмосфере постоянно. Правда, не всегда сгорание космических объектов видно невооруженным глазом.
В Сети одной из самых обсуждаемых тем стало падение метеора в окрестностях Петербурга. Огненный шар зафиксировали камеры видеорегистраторов. На кадрах видно, как яркая точка быстро перемещается по небу. В какой-то момент она взрывается и гаснет.
Вспышка была заметна из разных районов города. Некоторые очевидцы отмечают, что видели столб дыма и даже указывают возможные места приземления небесного тела.
Однако ученых это эффектное зрелище не удивило. По словам сотрудников планетария, вспышки небесных тел происходят в атмосфере достаточно регулярно. Правда, не всегда сгорание космических объектов видно невооруженным глазом.
Специалисты утверждают, что петербуржцы наблюдали метеор. Само небесное тело сгорело в атмосфере полностью и искать его не стоит.
Вспышка была заметна из разных районов города. Некоторые очевидцы отмечают, что видели столб дыма и даже указывают возможные места приземления небесного тела.
Однако ученых это эффектное зрелище не удивило. По словам сотрудников планетария, вспышки небесных тел происходят в атмосфере достаточно регулярно. Правда, не всегда сгорание космических объектов видно невооруженным глазом.
Специалисты утверждают, что петербуржцы наблюдали метеор. Само небесное тело сгорело в атмосфере полностью и искать его не стоит.
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