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  • 12.09, 18:40

    Обиженного Трампом козла Обаму выгоняют с фермы за вредительство

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    • Олег Сирота / vk.com
    Обиженного Трампом козла Обаму выгоняют с фермы за вредительство

    Обиженного Трампом козла Обаму выгоняют с фермы за вредительство

    Обиженного Трампом козла Обаму выгоняют с фермы за вредительство
  • Олег Сирота / vk.com

    • Подмосковный фермер и сыровар Олег Сирота сообщил, что хочет избавиться от вредного козла Обамы, так как «резать его рука не поднимается».

    Фермер Олег Сирота рассказал, что его сыроварня столкнулась с «засильем козлов». По словам бизнесменов, животные расплодились и доставляют массу проблем. «Их много, им скучно, они ходят кругами и по мелочам вредят! Особенно козел Обамыч старается — доставляет массу проблем», — пишет фермер на своей странице в Facebook.

    Сирота отмечает, что у козла Обамыча не сложились отношения с козлом Трампом. «Трамп сильнее, бодает Обаму постоянно. Еще скоро вернется наша козочка Меркель. За ее сердце будут биться все наши козлы, и мы рискуем создать такой любовный треугольник. Вообще меняться козлами нужно», — заявил бизнесмен газете «Подмосковье сегодня».

    Сирота отмечает, что резать козлов ему жалко, поэтому предлагает всем желающим бартер: поменять взрослых козлов на маленьких козочек. В частности, на продажу выставлены козлы Обама, Угрюмый и семимесячный безымянный козел — плод любви зааненской козы «с еще кем-то». Себе фермер решил оставить силача Трампа.

    Друзья и коллеги! Наша сыроварня столкнулась в последнее время с засильем козлов. Их много, им скучно, они ходят кругами…

    Опубликовано Олегом Сиротой 12 сентября 2017 г.

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