В Петербурге открылось уникальное отделение милосердия

В Петродворце появилось первое отделение интенсивного и развивающего ухода для подопечных с тяжелыми и многочисленными нарушениями.

Отделение открыли в психоневрологическом интернате №3. Финансирование выделили из городского бюджета.



Этого события ждали волонтеры и педагоги общественных организаций, а также родители особых молодых людей. Именно переезд совершеннолетних из детского дома в неоснащенные взрослые интернаты представлял угрозу для жизни некоторых из них.



Сегодня в новом отделении милосердия проживает 25 воспитанников, которые теперь обеспечены особой заботой специально обученного персонала. За пятью подопечными ухаживает санитарка и воспитатель.



Вице-губернатору Анне Митяниной, которая участвовала в церемонии открытия, нравится тенденция, когда благотворительные организации, комитет по соцполитике и само учреждение работают сообща. Именно совместная работа позволила создать отделение милосердия.



Уже в конце этого года второе такое подразделение хотят открыть в интернате №10. Волонтеры в свою очередь говорят, что следующий шаг — это корректировка законодательства, где должна быть прописана категория граждан с тяжелой инвалидностью и возможность их проживания в интернатах. В этом случае для повышения качества жизни в бюджет было бы заложено соответствующее финансирование.