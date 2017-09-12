ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.09, 18:40
    В Петербурге открылось уникальное отделение милосердия. Санкт-Петербург, инвалиды, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге открылось уникальное отделение милосердия

    В Петербурге открылось уникальное отделение милосердия

    комментировать

    В Петербурге открылось уникальное отделение милосердия

    В Петербурге открылось уникальное отделение милосердия

      В Петродворце появилось первое отделение интенсивного и развивающего ухода для подопечных с тяжелыми и многочисленными нарушениями.

      Отделение открыли в психоневрологическом интернате №3. Финансирование выделили из городского бюджета.

      Этого события ждали волонтеры и педагоги общественных организаций, а также родители особых молодых людей. Именно переезд совершеннолетних из детского дома в неоснащенные взрослые интернаты представлял угрозу для жизни некоторых из них.

      Сегодня в новом отделении милосердия проживает 25 воспитанников, которые теперь обеспечены особой заботой специально обученного персонала. За пятью подопечными ухаживает санитарка и воспитатель.

      Вице-губернатору Анне Митяниной, которая участвовала в церемонии открытия, нравится тенденция, когда благотворительные организации, комитет по соцполитике и само учреждение работают сообща. Именно совместная работа позволила создать отделение милосердия.

      Уже в конце этого года второе такое подразделение хотят открыть в интернате №10. Волонтеры в свою очередь говорят, что следующий шаг — это корректировка законодательства, где должна быть прописана категория граждан с тяжелой инвалидностью и возможность их проживания в интернатах. В этом случае для повышения качества жизни в бюджет было бы заложено соответствующее финансирование.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru