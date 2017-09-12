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  • 12.09, 18:40

    КНДР пообещала поставить США в «самое затруднительное положение» в истории

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    КНДР пообещала поставить США в «самое затруднительное положение» в истории

    КНДР пообещала поставить США в «самое затруднительное положение» в истории

    Посол КНДР в России Ким Хен Чжун заявил, что Северная Корея примет в отношении Вашингтона ответные меры, которые ввергнут США в самое затруднительное положение за всю историю страны.

    Ким Хен Чжун: «Мы готовы использовать любые самые последние средства. Следующие меры, которые будут приняты нами, ввергнут США в самое затруднительное положение, которое они знали в своей истории».

    По словам посла, США не прислушались к предупреждениям Северной Кореи и «сфабриковали в Совете Безопасности ООН еще более жесточайшую и незаконную санкционную резолюцию». Дипломат подчеркнул, что теперь КНДР готова решить эту проблему «контрмерами своего образца».

    Ким Хен Чжун: США должны знать, что их ждет неотвратимая смерть, если они, несмотря на наши предупреждения, будут идти по пути дальнейшей конфронтации.

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    Напомним, ранее Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР, подготовленную делегацией США. Документ предусматривает запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки газовых конденсатов. Также устанавливается норма на поставки нефти в КНДР — не более 2 млн баррелей ежегодно (на 10% меньше, чем сейчас).

    Санкции были расширены в ответ на пуски баллистических ракет и испытание водородной бомбы, о котором Северная Корея объявила в начале сентября.

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