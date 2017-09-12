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  • 12.09, 18:40

    В Москве пьяный полицейский убил байкера

    1 комментарий

    В Москве пьяный полицейский убил байкера

    В Москве пьяный полицейский убил байкера

    В Москве возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием полицейского.

    Автокатастрофа произошла на Можайском шоссе. Нетрезвый полицейский на Ford Mondeo двигался по эстакаде, когда столкнулся с мотоциклистом на Honda VER800.

    В результате байкер получил смертельные травмы. Пострадавший полицейский до сих пор остается в больнице.

    Как сообщили в столичном главке СК, после того, как состояние здоровья водителя легковушки улучшится, с ним будут проведены следственные действия. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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