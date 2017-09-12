Крестный ход и принесение Богородицы: город на Неве чествует своего небесного покровителя

Санкт-Петербург отмечает день перенесения в город мощей святого благоверного князя Александра Невского. В честь праздника по Невскому проспекту прошел крестный ход, а в Северную столицу из Греции привезли чудотворный лик Богородицы, по преданию написанный евангелистом Лукой.

Своего небесного покровителя город обрел еще при Петре I, и спустя почти 300 лет (после возобновления традиции крестного хода) на божественной литургии в Казанском соборе сегодня вновь собрались сотни верующих. Праздничную службу возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.



В новейшей истории шествие по главной улице Северной столицы проходит уже пятый год. На этот раз во главе колонны — депутат Госдумы Виталий Милонов и актер Сергей Мигицко. Уже поодаль за служителями церкви — прихожане. Многие ждут начала целыми семьями и планируют полностью преодолеть весь путь до лавры.



Марина Демешко, участница крестного хода: «Это большой праздник. Святой благоверный князь Александр Невский — покровитель нашего города. Мы верующие люди, ходим в храмы и молимся ему. Чтобы было всё благополучно в нашем Отечестве и нашем городе».



Крестный ход по перекрытому Невскому проспекту — это больше трех с половиной километров. В масштабном шествии участвует не только духовенство петербургской митрополии и учащиеся духовных семинарий, но и представители других приходов, в том числе Городца — места упокоения святого князя в Нижегородской области.



За продвижением колонны по проспекту можно было наблюдать в режиме реального времени на больших экранах. Их установили на площади Александра Невского. И там же после праздничной литургии в соборе лавры ровно в полдень встречаются два крестных хода. Наступает кульминация торжества. На сцену выносят мощи благоверного князя.



После участия в большом крестном ходе некоторые верующие переместились от площади Александра Невского в Спасо-Преображенский собор. Дело в том что, сегодня здесь встречают одну из самых почитаемых икон Греции — чудотворный лик Богородицы, по преданию написанный самим евангелистом Лукой. Впервые за всю свою историю святыня в сопровождении греческого митрополита прибыла в город на Неве, передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.



После участия в праздничном шествии греческий образ останется в соборе еще на неделю. И ежедневно перед ним будут совершаться молебны. Чтобы верующие успели поклониться святыне и после чествования небесного покровителя Санкт-Петербурга.