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  • 12.09, 18:39
    Участницам секс-оргии на улице Москвы дали по 7 суток ареста. Москва, полиция, порнография, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастницам секс-оргии на улице Москвы дали по 7 суток ареста

    Участницам секс-оргии на улице Москвы дали по 7 суток ареста

    3 комментария
    Участницам <nobr>секс-оргии</nobr> на улице Москвы дали по 7 суток ареста

    Участницам секс-оргии на улице Москвы дали по 7 суток ареста

    Участницам <nobr>секс-оргии</nobr> на улице Москвы дали по 7 суток ареста

      Московские полицейские разбираются в моральной стороне вопроса после публикации в Интернете ролика, на котором две девушки вступают в интимную связь с незнакомцем прямо на улице. В МВД возбудили уголовное дело по факту распространения порнографии.

      Обвинение пока никому не предъявлено. Главным свидетелем значится скандально известный пикапер Алекс Лесли, он же Александр Кириллов. Именно этот человек, как считают правоохранители, попросил своих подруг снять секс-видео. После запись выложили в Сеть, что вызвало негодование у пользователей.

      Стражи порядка задержали участниц ролика — Анастасию Давыдову и Анастасию Вашукевич. Суд им назначил по 7 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Теперь, очевидно ответить за выходку может и Лесли. Сам Кириллов называет себя инструктором, а подруг — ученицами или «рабынями».

      Алекс Лесли не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. В Белоруссии, гражданином которой он является, пикаперу предъявлены обвинения в домогательствах, жестоком обращении и избиениях. В нашей стране, к нему также были вопросы. В 2015 году в Ростове-на-Дону, Кириллов оскандалился, записав ролик интимного характера.

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