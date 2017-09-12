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  • 12.09, 18:40

    Бывшая модель Хоуп Хикс назначена директором Белого дома по коммуникациям

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    • Фото: Reuters © 2017, Carlo Allegri
    Бывшая модель Хоуп Хикс назначена директором Белого дома по коммуникациям

    Бывшая модель Хоуп Хикс назначена директором Белого дома по коммуникациям

    Бывшая модель Хоуп Хикс назначена директором Белого дома по коммуникациям
  • Фото: Reuters © 2017, Carlo Allegri

    • Главой Белого дома по коммуникациям официально назначили 28-летнюю экс-модель Хоуп Хикс.

    Как пишет Газета.Ru, Хикс получила официальное предложение занять должность директора по коммуникациям администрации президента после ухода ее предшественника Энтони Скарамуччи.

    Известно, что Хикс начинала свою карьеру в модельном бизнесе, в юности девушка даже снялась для обложек нескольких книг. Потом долгое время была специалистом по связям с общественностью в компании дочери президента США Иванки Трамп. Позже бывшая модель выполняла обязанности советника президента США Дональда Трампа, а после отставки Скарамуччи временно исполняла его обязанности. Кроме того, Хоуп Хикс входила в избирательный штаб Трампа и в его переходную команду.

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