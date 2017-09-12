Бывшая модель Хоуп Хикс назначена директором Белого дома по коммуникациям

Главой Белого дома по коммуникациям официально назначили
28-летнюю экс-модель Хоуп Хикс.
Как пишет Газета.Ru, Хикс получила официальное предложение занять должность директора по коммуникациям администрации президента после ухода ее предшественника Энтони Скарамуччи.
Известно, что Хикс начинала свою карьеру в модельном бизнесе, в юности девушка даже снялась для обложек нескольких книг. Потом долгое время была специалистом по связям с общественностью в компании дочери президента США Иванки Трамп. Позже бывшая модель выполняла обязанности советника президента США Дональда Трампа, а после отставки Скарамуччи временно исполняла его обязанности. Кроме того, Хоуп Хикс входила в избирательный штаб Трампа и в его переходную команду.
Известно, что Хикс начинала свою карьеру в модельном бизнесе, в юности девушка даже снялась для обложек нескольких книг. Потом долгое время была специалистом по связям с общественностью в компании дочери президента США Иванки Трамп. Позже бывшая модель выполняла обязанности советника президента США Дональда Трампа, а после отставки Скарамуччи временно исполняла его обязанности. Кроме того, Хоуп Хикс входила в избирательный штаб Трампа и в его переходную команду.
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