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  • 12.09, 18:40
    В Смольном рассказали, кто достроит вторую очередь домов «Города». Санкт-Петербург, дольщики, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Смольном рассказали, кто достроит вторую очередь домов «Города»

    В Смольном рассказали, кто достроит вторую очередь домов «Города»

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    В Смольном рассказали, кто достроит вторую очередь домов «Города»

    В Смольном рассказали, кто достроит вторую очередь домов «Города»

      На площадки самых скандальных строительных объектов Петербурга выходит новый застройщик.

      Как заявил вице-губернатор Игорь Албин, дома группы компаний «Город» будет возводить компания «ЛенСпецСМУ». Сегодня проблемы дольщиков обсуждали на совещании у губернатора Полтавченко.

      По словам Албина, в первую очередь, планируют ввести в эксплуатацию две тысячи квартир ЖК «Ленинский парк». Работы планируют завершить до конца сентября. А заниматься второй очередью с аналогичным количеством жилья как раз и предстоит новой компании.

      Строительство планируется закончить в первом квартале 2018 года. А вот дольщиков третьей очереди — это около 500 человек — переселят в другой жилой фонд.

      Напомним: группа компаний «Город» не смогла достроить три жилых комплекса. Первые дома должны были сдать еще в 2013 году, но у застройщика начались проблемы, и работы остановились. Сейчас руководители строительной фирмы браться Ванчуговы являются фигурантами уголовного дела. К разрешению конфликта подключилась администрация Петербурга.

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