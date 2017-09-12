В Индии 12 обезьян умерли от страха после громкого звука

12 мертвых обезьян в лесу нашли жители индийского штата
Уттар-Прадеш.
Тела найденных в лесу мертвых приматов отнесли в ветеринарную клинику, чтобы выяснить причину смерти. Местные экологи подозревали, что обезьян могли чем-то отравить. Однако вскрытие показало, что все 12 особей умерли в один момент от сердечного приступа.
Местные жители рассказали, что слышали в это время слышали рев тигра в джунглях. Обезьяны могли так испугаться, что упали замертво, цитирует РИА Новости издание Deccan Chronicle.
Местные жители рассказали, что слышали в это время слышали рев тигра в джунглях. Обезьяны могли так испугаться, что упали замертво, цитирует РИА Новости издание Deccan Chronicle.
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