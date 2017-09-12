ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.09, 18:40

    В Индии 12 обезьян умерли от страха после громкого звука

    комментировать
    • Justin Diamond / youtube.com
    В Индии 12 обезьян умерли от страха после громкого звука

    В Индии 12 обезьян умерли от страха после громкого звука

    В Индии 12 обезьян умерли от страха после громкого звука
  • Justin Diamond / youtube.com

    • 12 мертвых обезьян в лесу нашли жители индийского штата Уттар-Прадеш.

    Тела найденных в лесу мертвых приматов отнесли в ветеринарную клинику, чтобы выяснить причину смерти. Местные экологи подозревали, что обезьян могли чем-то отравить. Однако вскрытие показало, что все 12 особей умерли в один момент от сердечного приступа.

    Местные жители рассказали, что слышали в это время слышали рев тигра в джунглях. Обезьяны могли так испугаться, что упали замертво, цитирует РИА Новости издание Deccan Chronicle.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru