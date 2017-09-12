В результате массового ДТП на трассе «Скандинавия» погиб двухлетний мальчик

В Ленобласти выясняют обстоятельства дорожной аварии недалеко от поселка Заходское.

По предварительной информации, около полудня на 94-м километре трассы «Скандинавия», совершая объезд по обочине, женщина-водитель на Nissan Tiida не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где в нее въехал Volkswagen Golf. От удара обе машины получили серьезные повреждения.



Та, в которой находился ребенок, перевернулась. В результате двухлетний мальчик, находившийся в детском кресле на заднем сидении Nissan Tiida, скончался в машине скорой помощи. В эти минуты врачи борются за жизнь его матери. Именно она находилась за рулем разбившейся иномарки.



Сразу после этого ДТП на перекрестке столкнулись еще три иномарки. Обошлось без пострадавших. Судя по видеозаписи, возле трассы припарковано много машин. Осенью район Заходского пользуется популярностью среди грибников.