На фотоконкурс «Самая красивая страна» поступило более 50 тысяч работ

Сегодня жюри ежегодного фотоконкурса «Самая красивая страна» определило финалистов в 13 номинациях.
Смотр, устроенный Русским географическим обществом, демонстрирует природные красоты нашей страны в самых разных ее уголках. Всего в этом году на сайт проекта поступило более 50 тысяч снимков. Их прислали не только россияне, но и фотолюбители из Италии, Германии и Сербии.
Победители будут объявлены на фестивале в ноябре, а все работы финалистов появятся на сайте РГО, где проголосовать за лучшую работу сможет каждый.
Победители будут объявлены на фестивале в ноябре, а все работы финалистов появятся на сайте РГО, где проголосовать за лучшую работу сможет каждый.
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