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  • 12.09, 18:40
    На фотоконкурс «Самая красивая страна» поступило более 50 тысяч работ. выставки и музеи, география и топонимика, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа фотоконкурс «Самая красивая страна» поступило более 50 тысяч работ

    На фотоконкурс «Самая красивая страна» поступило более 50 тысяч работ

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    На фотоконкурс «Самая красивая страна» поступило более 50 тысяч работ

    На фотоконкурс «Самая красивая страна» поступило более 50 тысяч работ

    На фотоконкурс «Самая красивая страна» поступило более 50 тысяч работ

      Сегодня жюри ежегодного фотоконкурса «Самая красивая страна» определило финалистов в 13 номинациях.

      Смотр, устроенный Русским географическим обществом, демонстрирует природные красоты нашей страны в самых разных ее уголках. Всего в этом году на сайт проекта поступило более 50 тысяч снимков. Их прислали не только россияне, но и фотолюбители из Италии, Германии и Сербии.

      Победители будут объявлены на фестивале в ноябре, а все работы финалистов появятся на сайте РГО, где проголосовать за лучшую работу сможет каждый.

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