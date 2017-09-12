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  • 12.09, 18:40
    В Башкирии выпал снег. Башкирия, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Башкирии выпал снег

    В Башкирии выпал снег

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    В Башкирии выпал снег

    В Башкирии выпал снег

    В Башкирии выпал снег

      Синоптики предупреждали, что на территории Башкирии ожидаются снег и дожди, но население республики все равно очень удивилось и теперь делится почти зимними фотографиями в Интернете.

      Причиной резкой смены погоды стал циклон, который принес в регион арктические воздушные массы. Первый снег выпал на территории Белорецкого района. Там ночью были заморозки, а утром в городе Белорецке и в горах пошел снег.

      Покров лежал недолго и растаял примерно через полчаса, а уже с завтрашнего дня в Башкирии ожидается потепление до плюс 25 градусов.

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