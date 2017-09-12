В Башкирии выпал снег

Синоптики предупреждали, что на территории Башкирии ожидаются снег и дожди, но население республики все равно очень удивилось и теперь делится почти зимними фотографиями в Интернете.

536 Башкирия

погода

снег

Причиной резкой смены погоды стал циклон, который принес в регион арктические воздушные массы. Первый снег выпал на территории Белорецкого района. Там ночью были заморозки, а утром в городе Белорецке и в горах пошел снег.



Покров лежал недолго и растаял примерно через полчаса, а уже с завтрашнего дня в Башкирии ожидается потепление до плюс 25 градусов.