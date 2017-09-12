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  • 12.09, 18:40
    Путин передал губернатору Владимирской области папку с жалобами местных жителей. Владимирская область, губернаторы, прямая линия, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин передал губернатору Владимирской области папку с жалобами местных жителей

    Путин передал губернатору Владимирской области папку с жалобами местных жителей

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    Путин передал губернатору Владимирской области папку с жалобами местных жителей

    Путин передал губернатору Владимирской области папку с жалобами местных жителей

      Владимир Путин поручил губернатору Владимирской области Светлане Орловой разобраться в ситуации с высокими тарифами на газ в городе Вязники.

      В ходе рабочей встречи президент передал главе региона зеленую папку с обращениями граждан, поступившими в ходе прямой линии. Светлана Орлова доложила Путину, что из 70 поступивших жалоб невыполненными осталось 27, а также сообщила, что во Владимирской области успешно проходит газификация при поддержке «Газпрома». Глава государства в свою очередь обратил внимание на недовольство жителей Вязников в связи с тарифами на подключение к газовой магистрали.

      Владимир Путин, президент РФ: «Вы сейчас только мне показывали газоперекачивающую станцию, но важно не только чтобы „Газпром“ выполнил свою работу, важно довести до конечного потребителя. Люди пишут о том, что местная власть ведет себя непоследовательно, непонятно какие предъявляются требования: то говорят, что нужно заплатить 20 тысяч, то 30, то 37, а итог совсем другой. Это город Вязники, посмотрите сами, что там происходит».

      Светлана Орлова, губернатор Владимирской области: «Хорошо».

      Владимир Путин также обратил внимание на проблемы с недостроенными школами и выделением земли многодетным семьям. Президент отметил, что ждет отчета о проделанной работе.

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