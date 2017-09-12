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  • 12.09, 17:09
    Высокие цены на дальневосточные морепродукты заинтересовали ФАС. рыба и рыбоводство, тарифы и цены, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВысокие цены на дальневосточные морепродукты заинтересовали ФАС

    Высокие цены на дальневосточные морепродукты заинтересовали ФАС

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    Высокие цены на дальневосточные морепродукты заинтересовали ФАС

    Высокие цены на дальневосточные морепродукты заинтересовали ФАС

      Федеральная антимонопольная служба озаботилась вопросами торговли морепродуктами и запросила у Росрыболовства подробную информацию о фактах завышения цен на дальневосточную продукцию.

      Внимание к проблеме привлек на Восточном экономическом форуме глава ведомства Илья Шестаков. Он отметил, что дальневосточные морепродукты, доехав до центральной части России, дорожают в 3–4 раза.

      По данным Минсельхоза, до 30% ценника на рыбу накручивают посредники, еще 15% — торговая надбавка. При этом в министерстве считают, что ситуацию можно изменить, если снизить тарифы на перевозки и создать новые логистические комплексы.

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