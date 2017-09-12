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  • 12.09, 17:09

    Семья из Таджикистана назвала детей Путин и Шойгу

    2 комментария
    • ru.sputnik-tj.com
    Семья из Таджикистана назвала детей Путин и Шойгу

    Семья из Таджикистана назвала детей Путин и Шойгу

    Семья из Таджикистана назвала детей Путин и Шойгу
  • ru.sputnik-tj.com

    • Уроженец Таджикистана Рахмон Джураев считает, что имена Путин и Шойгу принесут счастье и удачу его внукам.

    Детей в семье Джураева назвали в честь российского президента и министра обороны, чтобы «отблагодарить политиков за все, что они сделали для мира». Об этом агентству Sputnik Таджикистан рассказал дедушка двух мальчиков.

    По словам главы семейства, люди в их деревни приходят знакомиться с юными Путиным и Шойгу. Джураев надеется, что когда-нибудь и сами мальчики смогут пожать руку тем, в честь кого были названы. Дед рассказал, что в таджикском аэропорту они уже познали минуты славы.

    Рахмон Джураев: «Летом внуки вместе с их мамой ездили в Таджикистан. Интерес к именам начался уже в аэропорту: услышав, что прилетели Путин и Шойгу, приехали машины с мигалками, которые сопровождали их до дома».

    В дому у мужчины есть отдельная комната-музей, где на стенах висят портреты российских политиков: Владимира Путина, Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина, чеченского лидера Рамзана Кадырова, а также президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Следующего внука Рахмон Джураев собирается назвать Собяниным — в честь мэра Москвы, а если родится внучка, то она получит имя Матвиенко — в честь спикера Совета Федерации.

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