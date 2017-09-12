В Петербурге поставили точку в споре суррогатной матери с биологическими родителями

В Северной столице разрешилась нашумевшая история о близнецах, которых родные мама и папа долго не могли забрать у суррогатной матери. В 2015 году супруги Фроловы после многолетних попыток завести детей нашли женщину, которая согласилась за деньги выносить ребенка. Однако после родов она передумала и решила оставить мальчиков себе.
После долгих судебных тяжб Сергея Фролова можно поздравить с прибавлением в семье. Он и его супруга Марина появления в своей жизни близнецов ждали очень долго. Их решение обратиться к суррогатной матери было вынужденным. Потом были томительное ожидание рождения и целый год попыток забрать детей. Завершилась история слезами счастья.
Сергей Фролов: «Пришли, детей взяли. Мы рады, но все равно тяжело».
Психологически тяжело всем участникам этой драмы, поэтому Сергей сейчас не спешит показывать детей. Он говорит, что они дома, знакомимся ближе. На фотографиях, которые были до сих у супругов Фроловых, их близнецы еще совсем младенцы, а сейчас они уже делают первые шаги.
Когда стало понятно, что суррогатная мать Татьяна Суздалева не хочет отдавать мальчиков, началась битва юристов: кто близнецам роднее — суррогатная мать, выносившая их в утробе и родившая их, или генетические родители, у которых был взят биоматериал, причем и у мужчины, и у женщины.
Такие дела осложняют пробелы в российском законодательстве, ведь оставить себе детей Татьяна Суздалева имела право, но в итоге Верховный суд выступил с разъяснениям. Если суррогатная мать устраивает шантаж, такое решение может быть пересмотрено. Адвокат Суздалевой все время говорит о страданиях женщины, которая выносила детей, родила и воспитывала их больше год, а теперь у нее их силой отняли.
Детей теперь зовут Петром и Павлом, имена Арсений и Александр, которые им дала суррогатная мать, придется забыть. Сергей признается, что понимает чувства родившей женщины но полагает, что Татьяна должна стать для его детей чужой.
И без того тяжелое с точки зрения права и этики судебное разбирательство очень сильно затянулось. Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, близнецы за это время уже научились называть мамой и папой одних людей, а теперь им предстоит новое знакомство с биологическими родителями.
Сергей Фролов: «Пришли, детей взяли. Мы рады, но все равно тяжело».
Психологически тяжело всем участникам этой драмы, поэтому Сергей сейчас не спешит показывать детей. Он говорит, что они дома, знакомимся ближе. На фотографиях, которые были до сих у супругов Фроловых, их близнецы еще совсем младенцы, а сейчас они уже делают первые шаги.
Когда стало понятно, что суррогатная мать Татьяна Суздалева не хочет отдавать мальчиков, началась битва юристов: кто близнецам роднее — суррогатная мать, выносившая их в утробе и родившая их, или генетические родители, у которых был взят биоматериал, причем и у мужчины, и у женщины.
Такие дела осложняют пробелы в российском законодательстве, ведь оставить себе детей Татьяна Суздалева имела право, но в итоге Верховный суд выступил с разъяснениям. Если суррогатная мать устраивает шантаж, такое решение может быть пересмотрено. Адвокат Суздалевой все время говорит о страданиях женщины, которая выносила детей, родила и воспитывала их больше год, а теперь у нее их силой отняли.
Детей теперь зовут Петром и Павлом, имена Арсений и Александр, которые им дала суррогатная мать, придется забыть. Сергей признается, что понимает чувства родившей женщины но полагает, что Татьяна должна стать для его детей чужой.
И без того тяжелое с точки зрения права и этики судебное разбирательство очень сильно затянулось. Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, близнецы за это время уже научились называть мамой и папой одних людей, а теперь им предстоит новое знакомство с биологическими родителями.
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