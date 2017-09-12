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  • 12.09, 17:09

    В Астраханской области для свадебной фотосессии покрасили озеро

    2 комментария
    • travamyrava / vk.com
    В Астраханской области для свадебной фотосессии покрасили озеро

    В Астраханской области для свадебной фотосессии покрасили озеро

    В Астраханской области для свадебной фотосессии покрасили озеро
  • travamyrava / vk.com

    • Озеро Баскунчак для фотосессии окрасили в фиолетовый под цвет платья невесты.

    Возмущение пользователей соцсетей вызвала свадебная фотосессия на берегу озера Баскунчак в Астраханской области, для которой воду в озере окрасили в фиолетовый цвет. На озере добывают соль и лечебную глину, и люди были обеспокоены тем, что краситель неизвестного происхождения может попасть к ним в пищу и навредить здоровью.

    В студии, организовавшей фотосессию, заявили, что использовали только пищевой краситель, и окрашен был лишь маленький участок пляжа. Краситель быстро растворился в соленой воде озера и не оставил никаких следов. В подтверждение своих слов студия выложила фотографии с места съемки несколько дней спустя.

    Природоохранная прокуратура начала проверку по факту происшествия, однако там отметили, что не получили заявлений от жителей региона — очевидно, свое возмущение они выражали исключительно в соцсетях, передает «Российская газета».

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