В Астраханской области для свадебной фотосессии покрасили озеро

Озеро Баскунчак для фотосессии окрасили в фиолетовый под цвет платья невесты.
Возмущение пользователей соцсетей вызвала свадебная фотосессия на берегу озера Баскунчак в Астраханской области, для которой воду в озере окрасили в фиолетовый цвет. На озере добывают соль и лечебную глину, и люди были обеспокоены тем, что краситель неизвестного происхождения может попасть к ним в пищу и навредить здоровью.
В студии, организовавшей фотосессию, заявили, что использовали только пищевой краситель, и окрашен был лишь маленький участок пляжа. Краситель быстро растворился в соленой воде озера и не оставил никаких следов. В подтверждение своих слов студия выложила фотографии с места съемки несколько дней спустя.
Природоохранная прокуратура начала проверку по факту происшествия, однако там отметили, что не получили заявлений от жителей региона — очевидно, свое возмущение они выражали исключительно в соцсетях, передает «Российская газета».
В студии, организовавшей фотосессию, заявили, что использовали только пищевой краситель, и окрашен был лишь маленький участок пляжа. Краситель быстро растворился в соленой воде озера и не оставил никаких следов. В подтверждение своих слов студия выложила фотографии с места съемки несколько дней спустя.
Природоохранная прокуратура начала проверку по факту происшествия, однако там отметили, что не получили заявлений от жителей региона — очевидно, свое возмущение они выражали исключительно в соцсетях, передает «Российская газета».
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