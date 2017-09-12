Сами мы не местные: как немецкий Оффенбах превратился в город беженцев

Гостеприимная Германия широко распахнула двери для миллионов беженцев со всего мира. В итоге в некоторых городах страны мигрантов больше, чем самих немцев. Оффенбах — один из них.

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В вопросе мигрантов и беженцев Германия, пожалуй, самое политкорректное государство в Европе, а то и в мире, но всему есть предел. В стране есть немало граждан, считающих, что лодка переполнена. В Оффенбахе, старинном немецком городе, расположенном под Франкфуртом, насчитывается 135 тысяч жителей. 61% из них — люди с иностранными корнями. Это почти 2/3 населения. Абсолютный национальный рекорд.



Можно долго стоять на центральной торговой улице Оффенбаха и не увидеть ни одного чистокровного немца. Здесь встречаются представители 160 стран мира, которые обрели в Германии новую родину. Самой подробной информацией на этот счет располагает руководитель городского ведомства по трудоустройству, статистике и интеграции мигрантов Маттиас Шульце-Бёинг.



Маттиас Шульце-Бёинг, руководитель службы содействия трудоустройству, статистики и интеграции мигрантов: «Вслед за нашим городом в мигрантской статистике идет Франкфурт-на-Майне. Там порядка 50% жителей иностранного происхождения. Связано это с первую очередь с приездом в 60-х годах в промышленно развитый регион гастарбайтеров из Турции, с Балкан, за ними потянулись их родные и знакомые. А в последние годы особенно много людей прибывает из Восточной Европы — Болгарии, Румынии, Польши, России. Мусульман в общем потоке около 20%. Поскольку мигрантов у нас и так больше всего, беженцев последней волны нам распределяют меньше, чем другим регионам».



В Оффенбахе и других городах Германии немцев сейчас практически нет среди таксистов, официантов, гостиничного персонала, без мигрантов страну завалило бы кучей мусора, встали бы конвейеры на заводах, остановились бы стройки. Но работу получают далеко не все.



Многие приезжие и беженцы не имеют немецкого паспорта и разрешения на работу, живут на различные виды социальных пособий — по безработице, по болезни, на детей, на аренду жилья. Это небольшие деньги, но все равно это значительно больше, на что люди могли рассчитывать там, откуда приехали. Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.