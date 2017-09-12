Захарова: из резолюции СБ ООН по КНДР удалось убрать неприемлемые пункты

Мария Захарова сообщила, что все принципиальные требования России к тексту резолюции Совбеза по Северной Корее были учтены.
По словам официального представителя МИД РФ, изначально резолюция разрабатывалась как «инструмент удушения граждан КНДР», однако во время работы над документом из него удалось убрать все неприемлемые пункты.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «За короткий срок работы над резолюцией, которая соавторами задумывалась как инструмент удушения граждан КНДР, удалось снять абсолютно неприемлемые пункты. Все принципиальные требования России к резолюции были учтены в тексте, наши красные линии соавторы не перешли».
В частности, отметила Захарова, были убраны пункты о депортации трудовых мигрантов и нефтяном эмбарго. Кроме того, удалось не допустить включения в документ требований о силовом перехвате и досмотре судов в открытом море, передает ТАСС.
Напомним, ранее Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР, подготовленный делегацией США. Документ предусматривает запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки газовых конденсатов. Также устанавливается норма на поставки нефти в КНДР — не более 2 млн баррелей ежегодно (на 10% меньше, чем сейчас).
Санкции были расширены в ответ на пуски баллистических ракет и испытание водородной бомбы, о котором Северная Корея объявила в начале сентября.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «За короткий срок работы над резолюцией, которая соавторами задумывалась как инструмент удушения граждан КНДР, удалось снять абсолютно неприемлемые пункты. Все принципиальные требования России к резолюции были учтены в тексте, наши красные линии соавторы не перешли».
В частности, отметила Захарова, были убраны пункты о депортации трудовых мигрантов и нефтяном эмбарго. Кроме того, удалось не допустить включения в документ требований о силовом перехвате и досмотре судов в открытом море, передает ТАСС.
Напомним, ранее Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР, подготовленный делегацией США. Документ предусматривает запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки газовых конденсатов. Также устанавливается норма на поставки нефти в КНДР — не более 2 млн баррелей ежегодно (на 10% меньше, чем сейчас).
Санкции были расширены в ответ на пуски баллистических ракет и испытание водородной бомбы, о котором Северная Корея объявила в начале сентября.
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